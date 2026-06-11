Bivša gradonačelnica Sotirovski traži izuzeće sudija i premeštane suđenja iz Niša

Medijska kutija pre 16 minuta  |  m.k.
Bivša gradonačelnica Sotirovski traži izuzeće sudija i premeštane suđenja iz Niša
Viši sud u Nišu saopštio je da je neposredno pred početak pripremnog ročišta za sudski proces protiv bivše gradonačelnice Niša, Dragane Sotiriovski, optužene za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja, branilac okrivljene podneo sudu predlog predsedniku veća – sudiji Saši Dujakoviću za podnošenje inicijative za prenošenje mesne nadležnosti, kao i zahtev za izuzeće predsednika i svih sudija Višeg suda u Nišu, kao i predsednika i svih sudija
Otvori na medijskakutija.rs

Pročitajte još

Keba iz centra Niša: „Ovaj grad ima dušu, ovde sam služio vojsku i uvek mu se vraćam“ – pozvao publiku na koncert 3. jula…

Keba iz centra Niša: „Ovaj grad ima dušu, ovde sam služio vojsku i uvek mu se vraćam“ – pozvao publiku na koncert 3. jula

Glas juga pre 1 sat
Vojvodina potvrdila - stigao nekadašnji ljubimac navijača Crvene zvezde

Vojvodina potvrdila - stigao nekadašnji ljubimac navijača Crvene zvezde

Nova pre 4 sati
VJT: Komandant beogradske Interventne na saslušanju negirao krivicu

VJT: Komandant beogradske Interventne na saslušanju negirao krivicu

Danas pre 8 sati
Dragana Sotirovski u roze sakou došla na suđenje: Odbrana bivše gradonačelnice Niša optužene za korupciju tražila izuzeće…

Dragana Sotirovski u roze sakou došla na suđenje: Odbrana bivše gradonačelnice Niša optužene za korupciju tražila izuzeće sudova u postupku (foto)

Blic pre 1 dan
Počelo suđenje Dragani Sotirovski – njen advokat traži druge sudije i da joj se ne sudi u Nišu

Počelo suđenje Dragani Sotirovski – njen advokat traži druge sudije i da joj se ne sudi u Nišu

Južne vesti pre 1 dan
Skupština Niša [blog uživo]: Sednica prekinuta, nastavak sutra – usvojena jedna od 80 tačaka

Skupština Niša [blog uživo]: Sednica prekinuta, nastavak sutra – usvojena jedna od 80 tačaka

Južne vesti pre 1 dan
Pavlović najavljuje da će već otvoreni vrtić „Višnjica“ biti otvoren krajem juna ili početkom jula

Pavlović najavljuje da će već otvoreni vrtić „Višnjica“ biti otvoren krajem juna ili početkom jula

Južne vesti pre 1 dan

Ključne reči

Nišzloupotreba službenog položaja

Najnovije vesti »

Severni pol, mesto sukoba Kanade i SAD

Severni pol, mesto sukoba Kanade i SAD

Velike priče pre 6 minuta
Lekcija za roditelje koji su na kraju škole digli ruke

Lekcija za roditelje koji su na kraju škole digli ruke

Velike priče pre 21 minuta
(Foto, video) Do njega se pešači sat i po, a tamo - raj! Nestvarni prizori u jednom od najneobičnijih prirodnih dragulja BiH…

(Foto, video) Do njega se pešači sat i po, a tamo - raj! Nestvarni prizori u jednom od najneobičnijih prirodnih dragulja BiH, avanturisti ga opsedaju

Blic pre 11 minuta
Koliko četvoročlanoj porodici treba za more? Od jeftinih apartmana u Grčkoj do "ol inkluziva" od 3.000 evra: Ovo su sve cene i…

Koliko četvoročlanoj porodici treba za more? Od jeftinih apartmana u Grčkoj do "ol inkluziva" od 3.000 evra: Ovo su sve cene i skriveni troškovi (video)

Blic pre 21 minuta
Alarm u Grčkoj zbog toksične ribe: Stigla do plaža, traži se hitna reakcija EU: "Riba zec" ima oštre zube i jak otrov, koji…

Alarm u Grčkoj zbog toksične ribe: Stigla do plaža, traži se hitna reakcija EU: "Riba zec" ima oštre zube i jak otrov, koji može da izazove smrt

Blic pre 1 minut