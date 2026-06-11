Bivša gradonačelnica Sotirovski traži izuzeće sudija i premeštane suđenja iz Niša

Viši sud u Nišu saopštio je da je neposredno pred početak pripremnog ročišta za sudski proces protiv bivše gradonačelnice Niša, Dragane Sotiriovski, optužene za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja, branilac okrivljene podneo sudu predlog predsedniku veća – sudiji Saši Dujakoviću za podnošenje inicijative za prenošenje mesne nadležnosti, kao i zahtev za izuzeće predsednika i svih sudija Višeg suda u Nišu, kao i predsednika i svih sudija