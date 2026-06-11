Alarmantno na radarima: Snažan ciklon će protutnjati Srbijom, evo kada i gde počinje nevreme (mapa)

Mondo pre 3 sata  |  Marina Letić
Alarmantno na radarima: Snažan ciklon će protutnjati Srbijom, evo kada i gde počinje nevreme (mapa)

Snažan ciklon praćen obilnim padavinama, grmljavinom i drastičnim padom temperatureu toku dana zahvatiće veći deo Srbije.

Prema najnovijim radarskim snimcima, olujni sistem sa istoka doneće naglo zahlađenje i obilne padavine. U prvom delu dana, temperature su u centralnoj i južnoj Srbiji iznosie letnjih 28 do 31 stepen Celzijusa uz sunčane intervale. Međutim, radari su zabeležili rapidno formiranje moćne linije grmljavinskih oblaka koji će se kretati od zapada ka istoku i jugoistoku. Hladni front prvo će zahvatiti zapad Srbije oko 13 časova, a zatim će se postepeno širiti prema istoku
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