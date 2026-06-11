Meksiko izveo 100.000 policajaca i vojnika na ulice: Haos na ulicama pred otvaranje Mundijala

Dok Donald Tramp priča da je sve u redu i da će ovo biti najbolje Svetsko prvenstvo u istoriji u Meksiku se malo ko slaže sa tim.

Dok traje otvaranje Mundijala na kultnom stadionu "Asteka" na ulicama Meksika su hiljade policajaca i vojnika zbog nestabilnog stanja u državi. Brojni protestanti su ovih dana blokirali trgove, ulice, a pred otvaranje i meč Meksika i Južnoafričke republike koji je na programu od 21 čas nije se nimalo smirila situacija. Deo javbnosti je nezadovoljan što je potrošen veliki novac za organizovanje Mundijala, a predsednica Meksika Klaudija Šeinbaum je usred društvene