Svi pevaju "Dai Dai", a niko ne zna šta znači: Otkrivena tajna himne Mundijala koju peva Šakira

Mondo pre 43 minuta  |  Marina Cvetković
Svi pevaju "Dai Dai", a niko ne zna šta znači: Otkrivena tajna himne Mundijala koju peva Šakira
Fudbal je oduvek bio mnogo više od igre. Pun je emocija, zajedništva, navijanja i trenutaka u kojima hiljade ljudi zajedno slave ili tuguju. Upravo taj osećaj pokušava da prenese i nova himna Svetskog prvenstva. Dok mnogi bez problema ponavljaju zarazni refren himne Mundijala 2026 "Dai Dai", u izvedbi Šakire i Burna Boja, malo ko zapravo zna šta naziv pesme znači. Izraz "Dai Dai" dolazi iz italijanskog jezika i može se prevesti kao "Hajde!" ili "Idemo!". Reč je o
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