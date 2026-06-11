(Video) "Bombardovaćemo ih do smrti": Stigla osveta Irana, Amerika počinila ratni zločin?!

Juče je došlo do nove velike eskalacije između Amerike i Irana.

Američka vojska izvela je drugi talas vazdušnih udara na više ciljeva u Iranu, uključujući vojne, radarske i protivvazdušne sisteme. Vašington je saopštio da su napadi odgovor na, kako tvrdi, kontinuirane iranske akcije protiv američkih snaga i saveznika u regionu. Predsednik Donald Tramp istovremeno je pojačao pritisak na Teheran porukom da Iran mora da pristane na dogovor ili će se suočiti sa novim napadima. Iran je odgovorio raketnim i dronskim napadima na