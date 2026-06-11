MUP upozorava: Građanima stižu lažne SMS poruke o plaćanju saobraćajnih prekršaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije saopštilo je danas da su u prethodnom periodu zabeležene SMS i iMessage poruke u kojima se pošiljaoci lažno predstavljaju kao Uprava saobraćajne policije i od građana traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne.

Kako se navodi, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS ili iMessage poruka, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni. Službeni akti i obaveštenja o prekršajima građanima se dostavljaju isključivo putem redovne pošte ili preko portala eUprava, u skladu sa zakonom i propisanim procedurama. Iz MUP-a ukazuju da ovakve poruke najčešće stižu sa inostranih telefonskih brojeva ili