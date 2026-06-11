AMSS upozorio na klizave kolovoze i smanjenu vidljivost

Na putevima u Srbiji danas se očekuju mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost i usporeno odvijanje saobraćaja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Vozačima se savetuje da prilagode brzina uslovima na putu i drže povećano odstojanje između vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata, na Šidu i na Horgošu oko tri a na prelazima Bezdan i Kelebija dva sata.