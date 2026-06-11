Dogovor NIS-a i MOL-a "beznačajan": Čeka se mig Moskve i odobrenje OFAC-a

Pregovori između Srbije i mađarskog MOL-a konačno su završeni.

Zaključen je, kaže resorna ministarka, i akcionarski ugovor koji se odnosi na sticanje većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije. Ali, upozoravaju sagovornici N1, taj dogovor nema praktično nikakvu težinu, dok mig za prodaju ne stigne iz Moskve, a onda sve to odobri i OFAC. Mesecima nisu mogli da nađu zajednički jezik. Sporna tačka pregovora Vlade Srbije i mađarskog MOL-a, navodno bila je pančevačka rafinerija. Ali, dogovor je konačno pao. "Mi smo naš posao