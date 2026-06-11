Ko plaća prevoz, ulaznice, hranu, dnevnice, osiguranje za đačke posete EXPO 2027?

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
Ko plaća prevoz, ulaznice, hranu, dnevnice, osiguranje za đačke posete EXPO 2027?

Organizacije civilnog društva izrazile su zabrinutost zbog odredbe školskog kalendara kojom se predviđa jednodnevna poseta učenika specijalizovanoj izložbi EXPO 2027, ocenivši da nije jasno koji se konkretni obrazovni ciljevi i ishodi njome ostvaruju, niti zašto je EXPO prepoznat kao aktivnost od obrazovnog značaja.

U saopštenju Unije srednjoškolaca Srbije, Građanskih inicijativa, Krovne organizacija mladih Srbije i Mreže organizacija za decu Srbije navedeno je da je u Pravilniku o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola navedeno da će škole godišnjim planom rada predvideti jednodnevnu posetu učenika izložbi EXPO od 17. maja do 25. juna 2027. godine. Školskim kalendarom za narednu školsku godinu poseta izložbi EXPO 2027 predviđena je i za učenike osnovnih škola.
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