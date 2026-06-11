Na današnji dan, 11. jun: Ubijen novinar Milan Pantić, rođeni Rihard Štraus i Žak Kusto, umro Džon Vejn...

N1 Info pre 53 minuta  |  Beta
Na današnji dan, 11. jun: Ubijen novinar Milan Pantić, rođeni Rihard Štraus i Žak Kusto, umro Džon Vejn...
Na današnji dan dogodilo se: 1509. Engleski kralj Henri VIII venčao se s prvom od šest žena, Katarinom Aragonskom. Kasnije, zbog odbijanja pape da poništi taj brak, kralj je raskinuo sa Vatikanom i 1534. osnovao Anglikansku crkvu. 1572. Rođen je engleski pesnik i dramski pisac Bendžamin Ben Džonson, koji je slavu stekao alegorijskim igrokazima. Taj specifični vid teatra, nazvan "dvorska maska", potiče iz srednjeg veka, a u prvoj polovini 17. veka doživeo je procvat
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vremeplov: Oficiri ubili kralja Aleksandra i Dragu Mašin

Vremeplov: Oficiri ubili kralja Aleksandra i Dragu Mašin

RTV pre 6 sati
Na današnji dan, 11. jun

Na današnji dan, 11. jun

B92 pre 6 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 11. jun: Ubijen novinar Milan Pantić, rođeni Rihard Štraus i Žak Kusto, umro Džon Vejn...

Na današnji dan, 11. jun: Ubijen novinar Milan Pantić, rođeni Rihard Štraus i Žak Kusto, umro Džon Vejn...

N1 Info pre 53 minuta
Kišovito, sa padom temperature

Kišovito, sa padom temperature

RTV pre 43 minuta
Vučić se sastaje sa najvećim svetskim badminton igračem Lin Danom

Vučić se sastaje sa najvećim svetskim badminton igračem Lin Danom

RTV pre 48 minuta
Osnovci u petak završavaju nastavu, na raspustu od 15. juna do 31. avgusta

Osnovci u petak završavaju nastavu, na raspustu od 15. juna do 31. avgusta

RTV pre 13 minuta
Novi Sad: Bojkot nastave u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” zbog direktora

Novi Sad: Bojkot nastave u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” zbog direktora

Radio sto plus pre 3 minuta