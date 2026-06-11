Na današnji dan, 11. jun: Ubijen novinar Milan Pantić, rođeni Rihard Štraus i Žak Kusto, umro Džon Vejn...

Na današnji dan dogodilo se: 1509. Engleski kralj Henri VIII venčao se s prvom od šest žena, Katarinom Aragonskom. Kasnije, zbog odbijanja pape da poništi taj brak, kralj je raskinuo sa Vatikanom i 1534. osnovao Anglikansku crkvu. 1572. Rođen je engleski pesnik i dramski pisac Bendžamin Ben Džonson, koji je slavu stekao alegorijskim igrokazima. Taj specifični vid teatra, nazvan "dvorska maska", potiče iz srednjeg veka, a u prvoj polovini 17. veka doživeo je procvat