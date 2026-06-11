Newsnight: Policija pod istragom, NIS pred promenama

Pritvor za komandanta Interventne jedinice 92 i vođu interventnog tima zbog sumnje da su učestvovali u sprečavanju procesuiranja Saše Vukovića Bosketa.

Nova hapšenja ponovo otvaraju pitanje odnosa pojedinih pripadnika policije i kriminalnog miljea, dok se ime Vukovića istovremeno vezuje i za istragu ubistva Aleksandra Nešovića na Senjaku. Koliko daleko može da ide ova istraga? Gost Newsnight-a je bivši tužilac Tužilaštva za organizovani kriminal Aleksandar Milosavljević. Posle višemesečnih pregovora Srbija i mađarski MOL postigli su dogovor o akcionarskom sporazumu koji bi trebalo da prati planirano preuzimanje