Pritvor komandantu Interventne jedinice 92 i vođi interventnog tima u vezi sa sprečavanjem procesuiranja Vukovića

Pritvor do 30 dana određen je komandantu Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd D.

N. i vođi interventnog tima N. K. koji su juče uhapšeni, potvrđeno je za N1 u Višem sudu u Beogradu. Pritvor je prema okrivljenima određen iz postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i da postoje okolnosti koje ukazuju da će u kratkom roku ponoviti krivično delo. D. N. se na teret stavlja krivično delo trgovina uticajem, dok se N. K. na teret stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja, rečeno je za N1 u ovom sudu.