Tramp "otkazao" napade na Iran kojim je pretio juče

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je na mreži Truth Social "otkazao je" planirane napade i bombardovanja Irana za večeras. „Na osnovu činjenice da su razgovori sa Islamskom Republikom Iran podignuti na najviši nivo iranskog rukovodstva i da su odobreni, ja sam, kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, otkazao planirane napade i bombardovanja Irana za večeras", napisao je Tramp, prenosi BBC. Razgovori i završne tačke sporazuma odobreni su, kako u načelu tako i