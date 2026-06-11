Snažno zahlađenje i nepogode u Srbiji uz kišu, grmljavinu i jak vetar

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RHMZ izdao upozorenja na lokalne nepogode sa gradom i olujnim vetrom širom Srbije, uključujući Zlatiborski okrug, uz oštru temperaturnu razliku i naoblačenje.

U Srbiji je tokom jutra stiglo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje se sa severa proširilo na zapadne, jugozapadne i ostale krajeve zemlje. Očekuju se lokalne nepogode sa gradom i olujnim vetrom, naročito u Vojvodini, jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Temperatura je znatno pala, a duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Nova N1 Info RTS

Republički hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti i žuti meteoalarm zbog opasnih vremenskih pojava koje mogu izazvati štetu i rizik po ljude i životinje. Hitna upozorenja za konkretne lokacije biće objavljivana jedan do dva sata unapred, uključujući i upozorenje za Zlatiborski okrug gde se očekuju jaki pljuskovi, grad i olujni vetar. Blic NIN Euronews RTV

Promena vremena donela je osetno svežije uslove posle tropskih temperatura prethodnih dana. U Novom Sadu i drugim mestima jutarnje temperature su pale ispod 20 stepeni, a biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod hroničnih bolesnika. U petak se očekuje promenljivo vreme sa sunčanim intervalima i dalje svežije temperature. Temperaturna razlika je oštra, sa 14 stepeni na severozapadu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku i istoku. Radio 021 Ozon Radio 021 Telegraf Telegraf