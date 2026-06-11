Snažno zahlađenje i nepogode u Srbiji uz obilne pljuskove, grad i jak vetar

Naslovi.ai pre 1 sat

RHMZ izdao hitna upozorenja za Vojvodinu, Beograd, zapadnu Srbiju i Šumadiju zbog obilnih padavina i nepogoda uz oštru temperaturnu razliku i naoblačenje.

U Srbiji je tokom jutra stiglo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje se sa severa proširilo na zapadne, jugozapadne i ostale krajeve zemlje. Očekuju se lokalne nepogode sa gradom i olujnim vetrom, naročito u Vojvodini, jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Temperatura je znatno pala, a duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Nova N1 Info RTS

Republički hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti i žuti meteoalarm zbog opasnih vremenskih pojava koje mogu izazvati štetu i rizik po ljude i životinje. Hitna upozorenja za konkretne lokacije biće objavljivana jedan do dva sata unapred, uključujući i upozorenje za Zlatiborski okrug gde se očekuju jaki pljuskovi, grad i olujni vetar. Blic NIN Euronews RTV

Promena vremena donela je osetno svežije uslove posle tropskih temperatura prethodnih dana. U Novom Sadu i drugim mestima jutarnje temperature su pale ispod 20 stepeni, a biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod hroničnih bolesnika. U petak se očekuje promenljivo vreme sa sunčanim intervalima i dalje svežije temperature. Temperaturna razlika je oštra, sa 14 stepeni na severozapadu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku i istoku. Na Goliji je već zabeležen grad, a oluja se kreće ka centralnoj Srbiji. Juče je zabeleženo tropsko vreme sa temperaturama do 34°C, dok su tokom noći nastupile nepogode sa padom temperature i jakim vetrom. Hladni front doneo je zahlađenje severu Srbije i Beogradu tokom jutra. Tokom večeri RHMZ je izdao hitno upozorenje za Vojvodinu, Beograd, zapadnu Srbiju i Šumadiju zbog obilnih pljuskova sa količinom padavina od 15 do 25 milimetara za kratko vreme. Radio 021 Ozon Radio 021 Telegraf Telegraf Telegraf Telegraf Telegraf RTV