NSPRS: Otpuštena nastavnica podnela krivičnu prijavu protiv Danke Nešović

Nedeljnik pre 8 minuta
NSPRS: Otpuštena nastavnica podnela krivičnu prijavu protiv Danke Nešović

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) saopštio je danas da je protiv v.d. pomoćnika ministra prosvete Danke Nešović podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Kako su naveli iz NSPRS, Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu podnela je Dragana Labanac, nastavnica književnosti iz Zrenjanina. „Nešović joj je, korišćenjem položaja v. d. direktora Pete beogradske gimnazije, nezakonito okončala radni odnos i propustila svoju dužnost da rešenje o prestanku radnog odnosa dostavi na propisan način, čime je teže povredila pravo na rad zaposlene“, istakli su iz sindikata. Dodali su da je prijava potkrepljena pisanim
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