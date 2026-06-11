(Foto) Vučić i Kopman razgovarali o daljem napretku Srbije na evropskom putu

Newsmax Balkans pre 15 minuta  |  Newsmax Balkans
(Foto) Vučić i Kopman razgovarali o daljem napretku Srbije na evropskom putu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Јanom Kopmanom o daljem napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je u razgovoru sa Kopmanom posebna pažnja posvećena usaglašavanju seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM. "Razmenili smo mišljenja i o pitanjima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, kao i o novim inicijativama koje imaju za cilj da daju dodatni zamah politici
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Vučić sa Kopmanom o evropskom putu Srbije i formiranju Saveta REM

Vučić sa Kopmanom o evropskom putu Srbije i formiranju Saveta REM

N1 Info pre 25 minuta
Vučić se sastao sa Lin Danom: Najbolji igrač badmintona u istoriji promovisaće Ekspo

Vučić se sastao sa Lin Danom: Najbolji igrač badmintona u istoriji promovisaće Ekspo

Euronews pre 10 minuta
Vučić sa Kopmanom na sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije EU: "Posebnu pažnju posvetili smo usaglašavanju seta…

Vučić sa Kopmanom na sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije EU: "Posebnu pažnju posvetili smo usaglašavanju seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije"

Blic pre 35 minuta
Vučić se sastao sa najboljim igračem badmintona u istoriji Lin Danom

Vučić se sastao sa najboljim igračem badmintona u istoriji Lin Danom

RTV pre 20 minuta
Vučić sa Kopmanom na sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije EU

Vučić sa Kopmanom na sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije EU

RTS pre 35 minuta
Vučić sa direktorom Direktorata EK za proširenje o daljem napretku Srbije na evropskom putu

Vučić sa direktorom Direktorata EK za proširenje o daljem napretku Srbije na evropskom putu

Sputnik pre 20 minuta
Vučić sa Kopmanom o daljem napretku Srbije na evropskom putu

Vučić sa Kopmanom o daljem napretku Srbije na evropskom putu

Euronews pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaPredsednik SrbijeEvropska komisijaREM

Društvo, najnovije vesti »

Pritvor komandantu Interventne jedinice 92 i vođi interventnog tima u vezi sa sprečavanjem procesuiranja Vukovića

Pritvor komandantu Interventne jedinice 92 i vođi interventnog tima u vezi sa sprečavanjem procesuiranja Vukovića

N1 Info pre 20 minuta
„U lobiju zadružne budućnosti“: Program o važnosti stambenog zadrugarstva od sutra u Beogradu

„U lobiju zadružne budućnosti“: Program o važnosti stambenog zadrugarstva od sutra u Beogradu

Mašina pre 0 minuta
Vučić sa Kopmanom o evropskom putu Srbije i formiranju Saveta REM

Vučić sa Kopmanom o evropskom putu Srbije i formiranju Saveta REM

N1 Info pre 25 minuta
Ko plaća prevoz, ulaznice, hranu, dnevnice, osiguranje za đačke posete EXPO 2027?

Ko plaća prevoz, ulaznice, hranu, dnevnice, osiguranje za đačke posete EXPO 2027?

N1 Info pre 30 minuta
Propagandna mašinerija jača nego ikad: Vučić na naslovnicama tabloida više od 1.000 puta

Propagandna mašinerija jača nego ikad: Vučić na naslovnicama tabloida više od 1.000 puta

Danas pre 15 minuta