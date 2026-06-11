(Foto) Vučić i Kopman razgovarali o daljem napretku Srbije na evropskom putu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Јanom Kopmanom o daljem napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je u razgovoru sa Kopmanom posebna pažnja posvećena usaglašavanju seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM. "Razmenili smo mišljenja i o pitanjima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, kao i o novim inicijativama koje imaju za cilj da daju dodatni zamah politici