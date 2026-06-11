Motociklista i dostavljač na biciklu teško povređeni u udesima u Beogradu

Dvojica muškaraca zadobila su teške povrede u saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile u Beogradu.

Motociklista je teško povređen nakon obaranja u Požeškoj ulici na Banovom brdu, oko 19 časova, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći U saobraćajnoj nezgodi u Ulici vitezova Karađorđeve zvezde u Mirijevu teško je povređen biciklista (25), dostavljač kompanije Volt, koji je prevezen u bolnicu. Ekipe Hitne pomoći tokom noći obavile su 132 intervencije, od kojih su 22 bile na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici, kao i osobe sa bolovima u