Osnovci u petak završavaju školsku godinu, na raspustu će biti do 31. avgusta

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Osnovci u petak završavaju školsku godinu, na raspustu će biti do 31. avgusta

Učenici osnovnih škola u Srbiji, od prvog do sedmog razreda, u petak završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta.

Svečana podela đačkih knjižica, odnosno svedočanstava, učenicima od prvog do sedmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se u nedelju, 28. juna 2026. godine, a svečana podela svedočanstava, učenicima osmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se u periodu ne dužem od sedam dana od završetka nastavne godine. Za učenike osmog razreda, prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, letnji raspust počeće po završetku završnog ispita
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