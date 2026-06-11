Pedagog Adamović: Expo 2027 je obrazovna platforma, posete učenika imaće edukativni karakter

Newsmax Balkans pre 3 sata
Pedagog Adamović: Expo 2027 je obrazovna platforma, posete učenika imaće edukativni karakter

Specijalizovana izložba EXPO 2027 predstavlja spoj kulture, inovacija i znanja, sa snažnom edukativnom ulogom. Kroz studijske posete, učenici osnovnih i srednjih škola imaće priliku da upoznaju više od 140 zemalja, njihove kulture, dostignuća, inovacije i obrazovne mogućnosti.

Pedagog Mirjana Adamović je istakla da je EXPO 2027, koji će biti održan u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta sledeće godine, obrazovna platforma i da mogućnost da učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji posete tu izložbu ima edukativni karakter. Navela je da će školske posete biti organizovane tako da se kroz različite programe i sadržaje odgovori na obrazovne ciljeve koji su, kako je istakla, propisani nastavnim planovima i programima obrazovnog sistema
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