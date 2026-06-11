(Video) Spektakl na otvaranju, ali i tokom šampionata: Koji muzičari, uz prvu zvezdu Šakiru, nastupaju na Mundijalu

Newsmax Balkans pre 5 minuta
(Video) Spektakl na otvaranju, ali i tokom šampionata: Koji muzičari, uz prvu zvezdu Šakiru, nastupaju na Mundijalu

Svetsko prvenstvo 2026. godine neće početi samo fudbalom. Pre nego što se na terenu stadiona Asteka u Meksiko Sitiju sastanu reprezentacije Meksika i Južne Afrike, ljubitelje sporta očekuje spektakl, kakav do sada nije viđen na otvaranju jednog Mundijala.

Organizatori su najavili bogat muzičko-scenski program koji će početi sat i po vremena pre prvog sudijskog zvižduka, a centralni deo ceremonije biće premijerno izvođenje zvanične pesme Svetskog prvenstva "Dai Dai". Pesmu će pred publikom prvi put zajedno izvesti svetske muzičke zvezde Šakira i Burna Boj. Pored njih, na pozornici jednog od najpoznatijih stadiona sveta nastupiće i brojni poznati izvođači među kojima su Alehandro Fernandes, Belinda, Deni Ošn, Džej
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