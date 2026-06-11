Ministarstvo poljoprivrede: Počinje velika akcija kontrole malinjaka širom Srbije

NIN pre 6 sati  |  Beta
Ministarstvo poljoprivrede: Počinje velika akcija kontrole malinjaka širom Srbije

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić dao je nalog poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za sprovođenje monitoringa zasada maline na celoj teritoriji Srbije, sa ciljem provere stanja u proizvodnji i unapređenja sistema podrške proizvođačima, saopšteno je danas.

Monitoring će obuhvatiti kontrolu postojanja i stanja prijavljenih zasada kod korisnika podsticaja, kako bi se utvrdilo da li su površine za koje su ostvarena prava na podsticaje zaista pod zasadima maline, ali i da bi se dobio precizniji uvid u zdravstveno stanje zasada, njihovu održivost i proizvodni potencijal ovog sektora. Кako je najavio Dragan Glamočić, posebna pažnja biće posvećena većim prijavljenim površinama, zasadima sa vidljivim neslaganjem u odnosu na
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