Srpske vlasti i MOL se dogovorili, ali bez dogovora sa Gaspromom i odobrenja SAD, nema ni prodaje NIS-a

Nova ekonomija pre 38 minuta
Srpske vlasti i MOL se dogovorili, ali bez dogovora sa Gaspromom i odobrenja SAD, nema ni prodaje NIS-a

Predstavnici srpskih vlasti juče su obavestili javnost da su uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a, što je danas potvrdila i kompanija iz Mađarske.

Razloga sa olakšanje nema u potpunosti, jer svaki dogovor ove vrste mora da dobije odobrenje i Rusije i Sjedinjenih Država. Srbija je većinski udeo u NIS-u prodala 2008. godine tako da Rusi sada drže 56,15 odsto ove kompanije. Prema rečima eknomista, ovaj dogovor između MOL-a i Srbije može i da se odbaci, ali i izmeni posle prodaje, ukoliko do nje zaista i dođe. „Srbija je u ovom procesu „sporedan igrač“ sa potpuno pasivnom ulogom“, objašnjava ekonomista Saša
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Dubravka Đedović Handanović: Sledi dogovor Gaspromnjefta i MOL-a, pa odobrenje američke administracije

Dubravka Đedović Handanović: Sledi dogovor Gaspromnjefta i MOL-a, pa odobrenje američke administracije

Nova pre 2 minuta
Đedović Handanović o dogovoru sa MOL-om: Mi smo naš posao završili, sada je sve u rukama ruske i mađarske strene

Đedović Handanović o dogovoru sa MOL-om: Mi smo naš posao završili, sada je sve u rukama ruske i mađarske strene

Danas pre 38 minuta
Srbija i MOL postigli 'kompromis' o prodaji NIS-a

Srbija i MOL postigli 'kompromis' o prodaji NIS-a

BBC News pre 33 minuta
Đedović: Mi smo naš posao završili, sada je sve u rukama ruske i mađarske strane

Đedović: Mi smo naš posao završili, sada je sve u rukama ruske i mađarske strane

RTV pre 58 minuta
Đedović Handanović: Mi smo naš posao završili, sada je sve u rukama ruske i mađarske strane

Đedović Handanović: Mi smo naš posao završili, sada je sve u rukama ruske i mađarske strane

Nedeljnik pre 28 minuta
Đedović Handanović o NIS-u: Sada je sve u rukama ruske i mađarske strane

Đedović Handanović o NIS-u: Sada je sve u rukama ruske i mađarske strane

Sputnik pre 33 minuta
Srbija i MOL postigli ‘kompromis’ o prodaji NIS-a

Srbija i MOL postigli ‘kompromis’ o prodaji NIS-a

Danas pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GaspromRusijaMađarskaMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

"Imamo na delu pokušaj tajkunizacije javnog prevoza": Radnici GSP predali zahteve Vladi

"Imamo na delu pokušaj tajkunizacije javnog prevoza": Radnici GSP predali zahteve Vladi

N1 Info pre 7 minuta
Tramp naljutio Japan zbog objava sa anime likovima

Tramp naljutio Japan zbog objava sa anime likovima

BBC News pre 8 minuta
Istraživanje: Građani koriste AI pri kupovini, ali joj ne poverava plaćanja

Istraživanje: Građani koriste AI pri kupovini, ali joj ne poverava plaćanja

Danas pre 8 minuta
Najnovija odluka Narodne banke Srbije: Objavljeno da li se menja referentna kamatna stopa

Najnovija odluka Narodne banke Srbije: Objavljeno da li se menja referentna kamatna stopa

Euronews pre 2 minuta
Tramp naljutio Japan zbog objava sa anime likovima

Tramp naljutio Japan zbog objava sa anime likovima

NIN pre 3 minuta