Srpske vlasti i MOL se dogovorili, ali bez dogovora sa Gaspromom i odobrenja SAD, nema ni prodaje NIS-a

Predstavnici srpskih vlasti juče su obavestili javnost da su uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a, što je danas potvrdila i kompanija iz Mađarske.

Razloga sa olakšanje nema u potpunosti, jer svaki dogovor ove vrste mora da dobije odobrenje i Rusije i Sjedinjenih Država. Srbija je većinski udeo u NIS-u prodala 2008. godine tako da Rusi sada drže 56,15 odsto ove kompanije. Prema rečima eknomista, ovaj dogovor između MOL-a i Srbije može i da se odbaci, ali i izmeni posle prodaje, ukoliko do nje zaista i dođe. „Srbija je u ovom procesu „sporedan igrač“ sa potpuno pasivnom ulogom“, objašnjava ekonomista Saša