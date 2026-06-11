Danas promenljivo i nestabilno: Kiša, pljuskovi, grmljavina i pad temperature širom Srbije

U Srbiji će danas doći do naoblačenja sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje će se sa severa zemlje tokom prepodneva proširiti na zapadne i jugozapadne krajeve, a potom i na ostatak teritorije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Uz pad temperature, duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Lokalne grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se rano ujutru u Vojvodini, dok se tokom dana najveći rizik od nevremena prognozira za jugozapadnu, južnu i jugoistočnu Srbiju. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 17 stepeni na zapadu i severozapadu zemlje do 32 stepena na jugoistoku, gde se izraženiji pad temperature očekuje tek krajem dana.