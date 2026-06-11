Dve osobe teško povređene u saobraćajnim nezgodama u Beogradu

Nova pre 36 minuta
Dve osobe teško povređene u saobraćajnim nezgodama u Beogradu

Dve osobe teško su povređene u saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile protekle noći u Beogradu, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći.

U Požeškoj ulici, na Banovom brdu, muškarac je teško povređen prilikom obaranja sa motora, dok je u udesu na Zvezdari teško povređen dostavljač hrane koji je prevezen u bolnicu. Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 136 puta. Od toga su 22 intervencije bile na javnim mestima. Za pomoć najčešće su se javljali hronični bolesnici.
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