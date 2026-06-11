"Gledali smo najgluplji tim u istoriji civilizacije": Barkli nikada surovije isprozivao San Antonio, evo šta ga je toliko pogodilo VIDEO

Nova pre 3 sata
"Gledali smo najgluplji tim u istoriji civilizacije": Barkli nikada surovije isprozivao San Antonio, evo šta ga je toliko…

San Antonio Sparsi doživeli su jedan od najtežih poraza u istoriji NBA finala. Ekipa iz Teksasa prokockala je čak 29 poena prednosti protiv Njujork Niksa, koji su slavili sa 107:106 i poveli sa 3-1 u seriji.

Niksima sada nedostaje još samo jedna pobeda do prve NBA titule posle 53 godine čekanja. Krah Sparsa izazvao je burne reakcije među bivšim NBA zvezdama, a najdalje je otišao legendarni Čarls Barkli, koji nije štedeo reči kritike. „Gledali smo najgluplji košarkaški tim u istoriji civilizacije. Imali su 25 poena prednosti, a onda su šutnuli osam trojki zaredom. Ovo je bila jedna od najgore vođenih i najglupljih utakmica koje sam ikada gledao. Kada ispustite 29 poena
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Sparsi se obrukali - Vembanjama ispisao istoriju

Sparsi se obrukali - Vembanjama ispisao istoriju

B92 pre 14 minuta
(VIDEO) Barkli: „Videli smo najgluplji tim u istoriji civilizacije“

(VIDEO) Barkli: „Videli smo najgluplji tim u istoriji civilizacije“

Danas pre 2 sata
Barkli: Sparsi su najgluplji tim u istoriji civilizacije

Barkli: Sparsi su najgluplji tim u istoriji civilizacije

RTS pre 3 sata
Čudo: Ovo se viđa jednom u životu VIDEO

Čudo: Ovo se viđa jednom u životu VIDEO

B92 pre 4 sati
Barkli: San Antonio je najgluplja ekipa u istoriji civilizacije!

Barkli: San Antonio je najgluplja ekipa u istoriji civilizacije!

Sport klub pre 5 sati
Najgluplji tim u istoriji civilizacije: Barkli „krunisao“ San Antonijev roster novim nazivom!

Najgluplji tim u istoriji civilizacije: Barkli „krunisao“ San Antonijev roster novim nazivom!

Hot sport pre 6 sati
Barkli izvređao Sparse: "Najgluplji tim u istoriji civilizacije"

Barkli izvređao Sparse: "Najgluplji tim u istoriji civilizacije"

B92 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANjujorkSan Antonio

Sport, najnovije vesti »

Najskuplji „tim“ ovog Svetskog prvenstva u fudbalu

Najskuplji „tim“ ovog Svetskog prvenstva u fudbalu

Forbes pre 44 minuta
Infantino o cenama ulaznica za Mundijal: Ako grešimo, greši cela Severna Amerika

Infantino o cenama ulaznica za Mundijal: Ako grešimo, greši cela Severna Amerika

Danas pre 4 minuta
Meksiko ima domaći teren i najbolji plasman na FIFA rang listi: Ko su glavni favoriti Grupe A za prolazak u nokaut fazu?

Meksiko ima domaći teren i najbolji plasman na FIFA rang listi: Ko su glavni favoriti Grupe A za prolazak u nokaut fazu?

Nedeljnik pre 39 minuta
Mundijal ima čak tri maskote – Mejpla, Zajua i Klača

Mundijal ima čak tri maskote – Mejpla, Zajua i Klača

Danas pre 9 minuta
Večeras počinje Svetsko prvenstvo: Ceremonije otvaranja najavljene u sve 3 zemlje domaćina

Večeras počinje Svetsko prvenstvo: Ceremonije otvaranja najavljene u sve 3 zemlje domaćina

Nedeljnik pre 39 minuta