"Gledali smo najgluplji tim u istoriji civilizacije": Barkli nikada surovije isprozivao San Antonio, evo šta ga je toliko pogodilo VIDEO

San Antonio Sparsi doživeli su jedan od najtežih poraza u istoriji NBA finala. Ekipa iz Teksasa prokockala je čak 29 poena prednosti protiv Njujork Niksa, koji su slavili sa 107:106 i poveli sa 3-1 u seriji.

Niksima sada nedostaje još samo jedna pobeda do prve NBA titule posle 53 godine čekanja. Krah Sparsa izazvao je burne reakcije među bivšim NBA zvezdama, a najdalje je otišao legendarni Čarls Barkli, koji nije štedeo reči kritike. „Gledali smo najgluplji košarkaški tim u istoriji civilizacije. Imali su 25 poena prednosti, a onda su šutnuli osam trojki zaredom. Ovo je bila jedna od najgore vođenih i najglupljih utakmica koje sam ikada gledao. Kada ispustite 29 poena