Ovako je Dejana Živković pričala o svom ljubavnom životu pre udaje: "Ne treba mi balavac"

Nova pre 12 minuta
Ovako je Dejana Živković pričala o svom ljubavnom životu pre udaje: "Ne treba mi balavac"

Dejana Živković i njen suprug Filip Simović navodno su doneli odluku da stave tačku na svoj brak.

Ovaj par je svoju ljubav krunisao venčanjem koje je održano u strogoj tajnosti tokom 2022. godine, a tokom zajedničkog života dobili su dvoje dece, piše Kurir. Prvi jasni znakovi da je njihovoj ljubavi došao kraj i da u braku postoje problemi, pojavili su se na društvenim mrežama. Dejana, koja važi za veoma aktivnu osobu na ovim platformama, napravila je neočekivan potez obrisavši sve zajedničke fotografije sa svojim dosadašnjim partnerom. Dejanin ljubavni život
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