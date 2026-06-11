Predstavnik OEBS-a za medije: Srbija da razreši ubistvo novinara Milana Pantića

Predstavnik Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za slobodu medija Jan Bratu (Jan Braathu) napisao je da je današnja 25. godišnjica ubistva novinara Milana Pantića 2001. godine "grub podsetnik da odlaganje pravde znači uskraćivanje pravde" i pozvao vlasti Srbije da pojačaju napore da reše taj slujčaj.

"Ponavljam svoj poziv srpskim vlastima da obnove svoje napore da reše ovaj slučaj i okončaju nekažnjivost za zločine protiv novinara", napisao je Bratu na mreži Iks. Milan Pantić dopisnik 'Večernjih novosti' iz Jagodine ubijen je na današnji dan pre 25 godina u ulazu zgrade u kojoj je živeo. Sumnja se da je ubijen zbog pisanja o korupciji i spornim privatizacijama u Pomoravskom okrugu, a ubistvo još nije razjašnjeno.