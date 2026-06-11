Tramp najavio da će SAD večeras snažno udariti na Iran, zapretio i zauzimanjem ključnog ostrva, a onda se predomislio

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je podigao tenzije prema Iranu izjavom da bi Sjedinjene Države mogle da preuzmu kontrolu nad ključnim delovima iranske naftne infrastrukture, uključujući ostrvo Harg, glavni terminal za izvoz iranske nafte u Persijskom zalivu.

„Sjedinjene Američke Države večeras će veoma snažno udariti na Iran, čija su mornarica, vazduhoplovstvo, radarski sistemi, protivvazdušna odbrana i svi drugi oblici odbrane, zajedno sa većinom njegovih ofanzivnih kapaciteta, UNIŠTENI. U ne tako dalekoj budućnosti zauzećemo ostrvo Harg i druge ključne tačke naftne infrastrukture i preuzeti potpunu kontrolu nad njihovim tržištem nafte i gasa, slično kao što smo uradili u Venecueli, što se pokazalo kao izuzetno dobro