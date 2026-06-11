U isto vreme radovi u Bulevaru despota Stefana, rekonstrukcija Pančevakog mosta i gradnja metroa: Alternativni putevi ne postoje, gužve će se preliti na ceo grad

Vlasti Grada Beograda najavile su zatvaranje Bulevara despota Stefana u avgustu i to u trajanju od dve godine zbog izgradnje velikog drumskog tunela. Istovremeno stižu i metro "krtice", pa će početi i kopanje prve metro stanice. Za početak sledeće godine najavljena je i rekonstrukcija Pančevačkog mosta. Kako kaže sagovornik Nova.rs, ogromne gužve raširiće se po celom gradu, jer prave alternative za zatvaranje Bulevara despota Stefana nema.

Tri projekta vredna milijarde evra realizovaće se u isto vreme. Već od avgusta zatvara se Bulevar despota Stefana na dve godine, mašina će ući pod zemlju na sredini pomenutog bulevara. Odatle će započeti kopanje trase prema Ekonomskom fakultetu. I to je samo po sebi veliki problem. Međutim, konačno počinju radovi i na izgradnji metroa, a najavljeno je da će početkom sledeće godine početi rekonstrukcija Pančevačkog mosta. U Beogradu su več sada ogromne gužve, šta