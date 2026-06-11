Četvrt veka od ubistva novinara Milana Pantića (FOTO)

Ozon press pre 6 sati
Četvrt veka od ubistva novinara Milana Pantića (FOTO)
Danas je četvrt veka od ubistva Milana Pantića. Foto: Privatna arhiva Sve smo bliži zastarelosti ovog krivičnog dela koju mnogi očito priželjkuju. Zato nećemo da ćutimo i čekamo da padne zastavica i da neko označi kraj partije. Kraja nema jer je nekažnjivost neprihvatljiva. Neprihvatljiva je i u slučaju Slavka Ćuruvije iako svi više nego dobro znaju ko ga je ubio. Nije bez razloga Vrhovni sud konstatovao da je sudsko veće Apelcionog suda prekršilo zakon u slučaju
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