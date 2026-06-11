Opet lažne SMS poruke o plaćanju saobraćajnih prekršaja

Ozon press pre 1 sat
Opet lažne SMS poruke o plaćanju saobraćajnih prekršaja
Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane da su u prethodnom periodu zabeležene SMS i iMessage poruke u kojima se pošiljaoci lažno predstavljaju kao Uprava saobraćajne policije i od građana traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne, navodi se u saopštenju. „Ističemo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem
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