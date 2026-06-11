Netanjahu optimista po pitanju sporazuma SAD i Irana

Iako Izrael nije strana memoranduma o razumevanju, premijer je izrazio zahvalnost predsedniku Trampu

TEL AVIV – Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izrazio je danas, u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom optimističan stav o sporazumu o novom nacrtu sporazuma sa Iranom, saopšteno je iz Netanjahuovog kabineta. U saopštenju se navodi da je u razgovoru bilo reči o „novom memorandumu o razumevanju sa Iranom u vezi sa stupanjem u pregovore”, prenosi Tajms of Izrael. „Iako Izrael nije strana memoranduma o razumevanju, premijer je izrazio