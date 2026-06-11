Sastanak vlade sa vojno-industrijskim kompleksom radi ubrzanja proizvodnje

Politika pre 1 sat
Sastanak vlade sa vojno-industrijskim kompleksom radi ubrzanja proizvodnje

Rat sa Iranom, kao i vojna pomoć poslata Ukrajini poslednjih godina, iscrpeli su američke zalihe oružja

VAŠINGTON – Administracija američkog predsednika Donalda Trampa planira da se sastane sa rukovodiocima najvećih američkih kompanija namenske industrije i naoružanja kako bi se poveli razgovori o ubrzanju proizvodnje s obzirom na to da američki napadi na Iran i druge nedavne vojne operacije smanjuju vojne zalihe, rekli su danas neimenovani izvori za Rojters. Sastanak bi označio drugi sastanak Bele kuće sa izvršnim direktorima najvećih američkih proizvođača
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