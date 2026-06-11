U vazdušni prostor Kuvajta ušla 24 drona za poslednjih 48 sati

Politika pre 1 sat
U vazdušni prostor Kuvajta ušla 24 drona za poslednjih 48 sati

Kuvajtske oružane snage efikasno obavljaju svoje dužnosti

Kuvajtsko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je za poslednjih 48 sati 24 drona ušlo u vazdušni prostor Kuvajta. U saopštenju se navodi da u tim napadima nije bilo povređenih, a da je pričinjena manja materijalna šteta, prenela je Al Džazira. Ističe se da kuvajtske oružane snage efikasno obavljaju svoje dužnosti u cilju očuvanja bezbednosti građana. Korpus iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva
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