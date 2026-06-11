Valensija pobedila Huventud u polufinalu španske lige

Meč je u regularnom delu završen bez pobednika, 105:105.

VALENSIJA – Košarkaši Valensije pobedili su večeras na svom terenu posle produžetka ekipu Huventuda rezultatom 118:117 u prvom meču polufinala plej-ofa španske ACB lige. Meč je u regularnom delu završen bez pobednika, 105:105. Najefikasniji u ekipi Valensije bio je Žan Montero sa 27 poena, dok je Kameron Tejlor dodao 19. Kod gostiju, najbolji je bio Riki Rubio sa 22 poena, dok su Džabari Parker i Kameron Hant ubacili po 19. Drugi meč je na programu u petak, a