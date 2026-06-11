Bilo hapšenja zbog SMS-a sa navodnim saobraćajnim kaznama: Pojavila se nova verzija te prevare

Radio 021 pre 48 minuta  |  021.rs
Bilo hapšenja zbog SMS-a sa navodnim saobraćajnim kaznama: Pojavila se nova verzija te prevare

MUP upozorava građane da su u prethodnom periodu zabeležene SMS i iMessage poruke u kojima se pošiljaoci lažno predstavljaju i od građana traže da plate novčane kazne za navodne saobraćajne prekršaje.

MUP ističe da ni oni, ni Uprava saobraćajne policije ne šalje obaveštenja o saobraćajnim prekršajima preko SMS ili iMessage poruka, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni. "Obaveštenja o saobraćajnim prekršajima i drugi službeni akti građanima se dostavljaju isključivo redovnom poštom ili preko Portala eUprava, u skladu sa zakonom i propisanim procedurama. Posebno ukazujemo da ovakve poruke najčešće stižu sa stranih telefonskih brojeva ili naloga koji
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