Đedović Handanović o dogovoru sa MOL-om: Naš posao završen, sada je sve na ruskoj i mađarskoj strani

Radio 021 pre 4 sati  |  Beta
Đedović Handanović o dogovoru sa MOL-om: Naš posao završen, sada je sve na ruskoj i mađarskoj strani

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je Srbija sa mađarskim MOL-om zatvorila sva otvorena pitanja i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara.

"Mi smo naš posao završili, sada je sve u rukama ruske i mađarske strane, da one postignu sporazum o izlasku ruskog vlasništva i da to američka administracija i odobri", kazala je Đedović Handanović, saopštilo je ministarstvo. Navela je da je Srbija sa MOL-om vodila intenzivne i teške pregovore kako bi se njena poziciju u vlasničkom udelu NIS-a poboljšala, ističući da je u tome uspela. "Ukoliko do transakcije dođe i ona bude odobrena od strane američke
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