Kontrola malinjaka širom Srbije: Ministarstvo pokreće veliku akciju

Radio 021 pre 54 minuta  |  021.rs
Kontrola malinjaka širom Srbije: Ministarstvo pokreće veliku akciju

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić dao je nalog poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za sprovođenje monitoringa zasada maline na celoj teritoriji Srbije, sa ciljem provere stanja u proizvodnji.

Monitoring će obuhvatiti kontrolu postojanja i stanja prijavljenih zasada kod korisnika podsticaja, kako bi se utvrdilo da li su površine za koje su ostvarena prava na podsticaje zaista pod zasadima maline, ali i da bi se dobio precizniji uvid u zdravstveno stanje zasada, njihovu održivost i proizvodni potencijal ovog sektora. Кako je najavio Glamočić, posebna pažnja biće posvećena većim prijavljenim površinama, zasadima sa vidljivim neslaganjem u odnosu na
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