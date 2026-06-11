Novi Sad rekorder po troškovima za registraciju, osiguranje i popravke službenih vozila

Radio 021 pre 2 dana  |  Beta
Novi Sad rekorder po troškovima za registraciju, osiguranje i popravke službenih vozila

Gradovi u Srbiji potrošili su više od 133 miliona dinara odnosno oko 1,14 miliona evra tokom prošle godine za registraciju, osiguranje i popravke službenih vozila.

Novi Sad zauzima prvo mesto na toj listi sa rekordnih 23,9 miliona dinara odnosno oko 205.000 evra, pokazali su podaci do kojih je došla novinska agencija Beta. Agencija je poslala zahteve za pristup informacijama od javnog značaja svim gradovima u Srbiji (ukupno 28), a 26 gradskih uprava je dostavilo odgovore, na osnovu kojih se vidi da poseduju ukupno 785 vozila. Novi Sad je rekorder i po broju službenih vozila (110), a slede ga Beograd (91), Subotica (45),
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Istraživanje: Na održavanje službenih vozila potrošeno više od 1,14 miliona evra

Istraživanje: Na održavanje službenih vozila potrošeno više od 1,14 miliona evra

Pressek pre 1 dan
Na održavanje službenih vozila potrošeno više od 1,14 miliona evra u 2025, Novi Sad „rekorder“

Na održavanje službenih vozila potrošeno više od 1,14 miliona evra u 2025, Novi Sad „rekorder“

Forbes pre 2 dana
Istraživanje: Na održavanje službenih vozila potrošeno više od 1,14 miliona evra tokom 2025.

Istraživanje: Na održavanje službenih vozila potrošeno više od 1,14 miliona evra tokom 2025.

Serbian News Media pre 2 dana
Istraživanje: Na održavanje službenih vozila potrošeno više od 1,14 miliona evra tokom 2025.

Istraživanje: Na održavanje službenih vozila potrošeno više od 1,14 miliona evra tokom 2025.

Beta pre 2 dana
Istraživanje: Na održavanje službenih vozila potrošeno više od 1,14 miliona evra tokom 2025.

Istraživanje: Na održavanje službenih vozila potrošeno više od 1,14 miliona evra tokom 2025.

N1 Info pre 2 dana
Istraživanje: Na održavanje službenih vozila potrošeno više od 1,14 miliona evra tokom 2025

Istraživanje: Na održavanje službenih vozila potrošeno više od 1,14 miliona evra tokom 2025

Danas pre 2 dana
Istraživanje: Na održavanje službenih vozila potrošeno više od 1,14 miliona evra tokom 2025.

Istraživanje: Na održavanje službenih vozila potrošeno više od 1,14 miliona evra tokom 2025.

Pravo u centar pre 2 dana
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeSuboticaNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Delić: Država bi trebalo da osnuje Centralnu apoteku Srbije

Delić: Država bi trebalo da osnuje Centralnu apoteku Srbije

N1 Info pre 40 minuta
RHMZ upozorava na grmljavinske nepogode, sutra narandžasti meteo-alarm na severu Srbije

RHMZ upozorava na grmljavinske nepogode, sutra narandžasti meteo-alarm na severu Srbije

RTV pre 40 minuta
Vremenska prognoza za nedelju 14. jun 2026: Sutra pretežno sunčano i toplije

Vremenska prognoza za nedelju 14. jun 2026: Sutra pretežno sunčano i toplije

Beta pre 5 minuta
Konkurs MUP-a za prijem 100 kandidata u JZO traje do 27. jula

Konkurs MUP-a za prijem 100 kandidata u JZO traje do 27. jula

RTV pre 5 minuta
Na današnji dan 13. jun

Na današnji dan 13. jun

Serbian News Media pre 30 minuta