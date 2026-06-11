Novi Sad rekorder po troškovima za registraciju, osiguranje i popravke službenih vozila

Gradovi u Srbiji potrošili su više od 133 miliona dinara odnosno oko 1,14 miliona evra tokom prošle godine za registraciju, osiguranje i popravke službenih vozila.

Novi Sad zauzima prvo mesto na toj listi sa rekordnih 23,9 miliona dinara odnosno oko 205.000 evra, pokazali su podaci do kojih je došla novinska agencija Beta. Agencija je poslala zahteve za pristup informacijama od javnog značaja svim gradovima u Srbiji (ukupno 28), a 26 gradskih uprava je dostavilo odgovore, na osnovu kojih se vidi da poseduju ukupno 785 vozila. Novi Sad je rekorder i po broju službenih vozila (110), a slede ga Beograd (91), Subotica (45),