Počinje Svetsko prvenstvo u fudbalu: Prvi put igra 48 selekcija, Srbija nije među njima

Radio 021 pre 13 minuta  |  Tanjug
Počinje Svetsko prvenstvo u fudbalu: Prvi put igra 48 selekcija, Srbija nije među njima

Svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu, počinje večeras u 21 sat na "Asteka" stadionu u Meksiko Sitiju utakmicom između Meksika i Južne Afrike.

Mundijal će se prvi put igrati u tri države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati rekordnih 48 selekcija. U grupi A se nalaze Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja i Češka, dok će u grupi B biti Kanada, BiH, Katar i Švajcarska. Grupu C čine Brazil, Maroko, Škotska, Haiti, a u grupi D se nalaze SAD, Australija, Paragvaj i Turska. U grupi E će igrati Nemačka, Ekvador, Obala Slonovače, Kurasao, a u grupi F
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