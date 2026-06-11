ECB podigla kamatne stope: Borba protiv inflacije u zoni evra

Referentna kamatna stopa na depozite povećana je za četvrtinu poena na 2,25 odsto, nakon što je ostala nepromenjena od jula 2025. godine, kao odgovor na rastuću inflaciju koja je u maju dostigla 3,2 odsto u zoni evra, što je znatno iznad cilja od dva odsto.

Ekonomisti su podeljeni oko preporučljivosti zaoštravanja monetarne politike u kontekstu stagflacije, koju karakteriše visoka inflacija i nizak rast Bruto domaćeg proizvoda (BDP). Najnoviji zvanični podaci pokazuju da se inflacija u zoni evra ponovo ubrzala u maju sa 3,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok se BDP zone evra smanjio u prvom kvartalu 2026. godine – za 0,2 odsto u poređenju sa četvrtim kvartalom 2025. godine i to suprotno očekivanjima. Dok