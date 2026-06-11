Novi Sad: Bojkot nastave u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” zbog direktora

Radio sto plus pre 29 minuta
Novi Sad: Bojkot nastave u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” zbog direktora

Školska godina u vojvođanskim srednjim školama traje do 19. juna.

Nekoliko stotina građana okupilo se večeras na protestu “Poslednji čas za spas Jovine” koji su organizovali roditelji učenika, javio je reporter agencije Beta. Majka jednog od učenika Bojana Stanić zatražila je da od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i Ministarstva prosvete da reše krizu u toj školi koja traje mesecima. “Ministar (Dejan Vuk Stanković) u okviru svojih nadležnosti ima mogućnost da smeni direktora Stojkovića i time stvori uslove za izbor novog
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Novi Sad: Bojkot nastave u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” zbog direktora

Novi Sad: Bojkot nastave u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” zbog direktora

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