SRCE pita kako će 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije biti prevezeno na izložbu EXPO

Radio sto plus pre 8 minuta
SRCE pita kako će 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije biti prevezeno na izložbu EXPO

“U propisanom i postavljenom kalendaru za narednu školsku godinu je uvedena aktivnost pod sumnjivim gornjim indeksom štampanog slova E.

Naime, radi se o periodu od 17.5.2027. do 25.6.2027. u kojem prema usvojenom školskom kalendaru su označeni dani predviđeni za posetu učenika specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 Beograd”, naveli su iz stranke SRCE u saopštenju. Postavili su pitanje Ministarstvu prosvete ko će i kako prevesti 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije. “Ako ne bude bilo 700.000 učenika, po kojem kriterijumu i ko će birati ‘podobnu’ ili možda ‘antiblokadersku’ decu? Ko će preuzeti
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

PUF: Vlast želi da učenike pretvori u promotere EXPO 2027, škole ne smeju služiti političkom marketing Deca i EXPO 2027

PUF: Vlast želi da učenike pretvori u promotere EXPO 2027, škole ne smeju služiti političkom marketing Deca i EXPO 2027

Volim Zrenjanin pre 3 minuta
SRCE pita kako će 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije biti prevezeno na izložbu EXPO

SRCE pita kako će 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije biti prevezeno na izložbu EXPO

Beta pre 13 minuta
SRCE: Kako će 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije biti prevezeno na izložbu EXPO?

SRCE: Kako će 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije biti prevezeno na izložbu EXPO?

Nedeljnik pre 18 minuta
"Kako će 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije biti prevezeno na izložbu EXPO?"

"Kako će 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije biti prevezeno na izložbu EXPO?"

Nova pre 28 minuta
SRCE pita kako će 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije biti prevezeno na izložbu EXPO

SRCE pita kako će 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije biti prevezeno na izložbu EXPO

Serbian News Media pre 13 minuta
SRCE: „U školskom kalendaru za 2026/2027. uveden odlazak učenika na EXPO 2027“

SRCE: „U školskom kalendaru za 2026/2027. uveden odlazak učenika na EXPO 2027“

Serbian News Media pre 23 minuta
Zabrinutost zbog EXPO-a u školskom kalendaru: Ko odlučuje, ko plaća i da li roditelji imaju izbor?

Zabrinutost zbog EXPO-a u školskom kalendaru: Ko odlučuje, ko plaća i da li roditelji imaju izbor?

Rešetka pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistarstvo prosveteEXPOEXPO 2027

Društvo, najnovije vesti »

Izveštaj REM: Najviše prijava protiv televizija Pink i Informer

Izveštaj REM: Najviše prijava protiv televizija Pink i Informer

Cenzolovka pre 3 minuta
Određen pritvor komandantu Interventne jedinice i vođi tima: Prikrili pucnjavu u kafiću kod Autokomande u kojoj su učestvovali…

Određen pritvor komandantu Interventne jedinice i vođi tima: Prikrili pucnjavu u kafiću kod Autokomande u kojoj su učestvovali Boske i Runjo

Nova pre 3 minuta
PUF: Vlast želi da učenike pretvori u promotere EXPO 2027, škole ne smeju služiti političkom marketing Deca i EXPO 2027

PUF: Vlast želi da učenike pretvori u promotere EXPO 2027, škole ne smeju služiti političkom marketing Deca i EXPO 2027

Volim Zrenjanin pre 3 minuta
NSPRS: Otpuštena nastavnica iz Zrenjanina podnela krivičnu prijavu protiv Danke Nešović

NSPRS: Otpuštena nastavnica iz Zrenjanina podnela krivičnu prijavu protiv Danke Nešović

Serbian News Media pre 3 minuta
Direktor ASK: Novim Zakonom o sprečavanju koupcije biće proširena kontrola

Direktor ASK: Novim Zakonom o sprečavanju koupcije biće proširena kontrola

Serbian News Media pre 3 minuta