SRCE pita kako će 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije biti prevezeno na izložbu EXPO

“U propisanom i postavljenom kalendaru za narednu školsku godinu je uvedena aktivnost pod sumnjivim gornjim indeksom štampanog slova E.

Naime, radi se o periodu od 17.5.2027. do 25.6.2027. u kojem prema usvojenom školskom kalendaru su označeni dani predviđeni za posetu učenika specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 Beograd”, naveli su iz stranke SRCE u saopštenju. Postavili su pitanje Ministarstvu prosvete ko će i kako prevesti 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije. “Ako ne bude bilo 700.000 učenika, po kojem kriterijumu i ko će birati ‘podobnu’ ili možda ‘antiblokadersku’ decu? Ko će preuzeti