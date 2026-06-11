MUP upozorava građane: Ne nasedajte na lažne poruke o saobraćajnim kaznama

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na pojavu lažnih SMS i iMessage poruka u kojima se pošiljaoci predstavljaju kao Uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova provere navodne saobraćajne prekršaje i plate kazne.

Iz MUP-a naglašavaju da Uprava saobraćajne policije nikada ne šalje obaveštenja o prekršajima putem SMS ili iMessage poruka, niti na taj način zahteva uplatu novčanih kazni. Zvanična obaveštenja građanima dostavljaju se isključivo putem redovne pošte ili preko Portala eUprava, u skladu sa zakonskim procedurama. Posebno se ističe da ovakve poruke najčešće stižu sa stranih telefonskih brojeva ili naloga koji nisu povezani sa državnim institucijama, što predstavlja