Ministar naložio monitoring zasada maline u Srbiji

BEOGRAD - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić dao je nalog poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama da sprovedu monitoring zasada maline na teritoriji Srbije, radi provere stanja u proizvodnji i unapređenja sistema podrške proizvođačima, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Monitoring će obuhvatiti kontrolu postojanja i stanja prijavljenih zasada kod korisnika podsticaja. Cilj je da se utvrdi da li su površine za koje su ostvarena prava na podsticaje zaista pod zasadima maline, ali i da se dobije precizniji uvid u zdravstveno stanje zasada, njihovu održivost i proizvodni potencijal tog sektora. Glamočić je rekao da će posebna pažnja biti posvećena većim prijavljenim površinama, zasadima kod kojih postoji vidljivo neslaganje u odnosu