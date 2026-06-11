Ministar naložio monitoring zasada maline u Srbiji

RINA pre 2 sata
Ministar naložio monitoring zasada maline u Srbiji

BEOGRAD - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić dao je nalog poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama da sprovedu monitoring zasada maline na teritoriji Srbije, radi provere stanja u proizvodnji i unapređenja sistema podrške proizvođačima, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Monitoring će obuhvatiti kontrolu postojanja i stanja prijavljenih zasada kod korisnika podsticaja. Cilj je da se utvrdi da li su površine za koje su ostvarena prava na podsticaje zaista pod zasadima maline, ali i da se dobije precizniji uvid u zdravstveno stanje zasada, njihovu održivost i proizvodni potencijal tog sektora. Glamočić je rekao da će posebna pažnja biti posvećena većim prijavljenim površinama, zasadima kod kojih postoji vidljivo neslaganje u odnosu
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