Britanski ministar odbrane Džon Hili podneo ostavku

RTS pre 15 minuta
Britanski ministar odbrane Džon Hili podneo ostavku

Britanski ministar odbrane Džon Hili podneo je ostavku zbog kontroverznog Plana za ulaganje u odbranu čije objavljivanje laburistička vlada odlaže od jeseni.

U pismu premijeru Starmeru, u kojem je obrazložio ostavku, Hili ističe da ne vidi drugu mogućnost pošto "ne može da prihvati ni jednu verziju Plana za ulaganje u odbranu, koja oružanim snagama ne pruža neophodne finansijske resurse". Time ministar u ostavci aludira na ranije izveštaje dela britanskih medija da je vlada spremna da za odbranu izdvoji 28 milijardi funti manje nego što ministarstvo odbrane procenjuje da je neophodni minimum. Sporni plan trebalo bi da
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