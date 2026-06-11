Pedagog Adamović: Posete učenika Ekspu imaće edukativni karakter

RTS pre 1 sat
Pedagog Adamović: Posete učenika Ekspu imaće edukativni karakter

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 je platforma koja ističe značaj kulture, inovacija i znanja, ali ima i edukativnu dimenziju, izjavila je pedagog Mirjana Adamović iz kompanije "Ekspo 2027" i navela da će učenici osnovnih i srednjih škola kroz studijske posete izložbi imati priliku da upoznaju više od 140 zemalja sveta i njihove kulture, inovacije i obrazovne kapacitete.

Mirjana Adamović je istakla da je Ekspo 2027, koji će biti održan u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta sledeće godine, obrazovna platforma i da mogućnost da učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji posete tu izložbu ima edukativni karakter. Navela je da će školske posete biti organizovane tako da se kroz različite programe i sadržaje odgovori na obrazovne ciljeve koji su, kako je istakla, propisani nastavnim planovima i programima obrazovnog sistema Srbije. ''To
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