Pljuskovi i pad temperature – upozorenje na grmljavinske nepogode, MUP poziva vozače na oprez

U Srbiji će danas biti kišovito i svežije. Grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar, lokalno se očekuju rano ujutru u Vojvodini, a tokom dana u centralnim, istočnim i južnim krajevima.

Naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, proširiće se sa severa tokom prepodneva na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. RHMZ upozorava na pljuskove i grmljavinu koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji lokalno će biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Jutarnja temperatura