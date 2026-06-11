Pljuskovi i pad temperature – upozorenje na grmljavinske nepogode

U Srbiji će danas biti kišovito i svežije. Grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar, lokalno se očekuju rano ujutru u Vojvodini, a tokom dana u centralnim, istočnim i južnim krajevima.

Naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, proširiće se sa severa tokom prepodneva na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. RHMZ upozorava na grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar, koje se očekuju lokalno rano ujutru u Vojvodini, a tokom dana u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji. Jutarnja temperatura kretaće se od 15 do 20, a dnevna od 17 na zapadu i severozapadu do 32