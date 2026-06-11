Pljuskovi i pad temperature – upozorenje na grmljavinske nepogode

RTS pre 58 minuta
Pljuskovi i pad temperature – upozorenje na grmljavinske nepogode

U Srbiji će danas biti kišovito i svežije. Grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar, lokalno se očekuju rano ujutru u Vojvodini, a tokom dana u centralnim, istočnim i južnim krajevima.

Naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, proširiće se sa severa tokom prepodneva na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. RHMZ upozorava na grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar, koje se očekuju lokalno rano ujutru u Vojvodini, a tokom dana u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji. Jutarnja temperatura kretaće se od 15 do 20, a dnevna od 17 na zapadu i severozapadu do 32
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Kišovito, sa padom temperature

Kišovito, sa padom temperature

RTV pre 43 minuta
Vremenska prognoza za 11. jun: Nevreme sa severa donosi pljuskove sa grmljavinom i pad temperature

Vremenska prognoza za 11. jun: Nevreme sa severa donosi pljuskove sa grmljavinom i pad temperature

Mondo pre 1 sat
Danas kiša i grmljavina, uz zahlađenje: Temperatura od 18 do 32

Danas kiša i grmljavina, uz zahlađenje: Temperatura od 18 do 32

Telegraf pre 1 sat
Danas naoblačenje sa kišom, grmljavinom i padom temperature

Danas naoblačenje sa kišom, grmljavinom i padom temperature

Danas pre 6 sati
Danas promenljivo i nestabilno: Kiša, pljuskovi, grmljavina i pad temperature širom Srbije

Danas promenljivo i nestabilno: Kiša, pljuskovi, grmljavina i pad temperature širom Srbije

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 11. jun: Ubijen novinar Milan Pantić, rođeni Rihard Štraus i Žak Kusto, umro Džon Vejn...

Na današnji dan, 11. jun: Ubijen novinar Milan Pantić, rođeni Rihard Štraus i Žak Kusto, umro Džon Vejn...

N1 Info pre 53 minuta
Kišovito, sa padom temperature

Kišovito, sa padom temperature

RTV pre 43 minuta
Vučić se sastaje sa najvećim svetskim badminton igračem Lin Danom

Vučić se sastaje sa najvećim svetskim badminton igračem Lin Danom

RTV pre 48 minuta
Osnovci u petak završavaju nastavu, na raspustu od 15. juna do 31. avgusta

Osnovci u petak završavaju nastavu, na raspustu od 15. juna do 31. avgusta

RTV pre 13 minuta
Novi Sad: Bojkot nastave u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” zbog direktora

Novi Sad: Bojkot nastave u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” zbog direktora

Radio sto plus pre 3 minuta